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За 2 недели украинцы сняли почти 4 миллиона наличных в магазинах через Приватбанк

Вторник, 18 августа 2020, 11:47
 

За две недели августа после запуска Приватбанком услуги "Деньги на кассе" на кассах национальных торговых сетей украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн грн наличных.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам руководителя направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгения Васильцова, количество пользователей нового сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч.

В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 грн, при этом средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 грн.

"Для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию - 500 грн, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных", - пояснили в банке.

Напомним:

Приватбанк в партнерстве с Mastercard с 1 августа расширил возможности услуги "Деньги на кассе" - получение денег с банковских карточек на кассах торговых точек.

Экономическая правда

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Приватбанк деньги

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