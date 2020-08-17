Новости 17 августа: транш от МВФ, валютная ипотека, турецкие пошлины на украинские товары

О транше от МВФ. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

О валютной ипотеке. Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения до закона №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

Об отеле "Днепр". В Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля "Дніпро".

О турецких пошлинах на украинские товары. Вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе из Украины.

О приватизации госбанков. Нацбанк работает над дальнейшим снижением доли государства в банках и над вхождением ЕБРР в капитал Ощадбанка, ближе всех к частичной приватизации - "Укргазбанк".

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