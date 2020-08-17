Турция вводит дополнительные пошлины на украинские товары: бизнес просит власть вмешаться

20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Украинский бизнес просит власть вмешаться.

Об этом заявляет Европейская бизнес ассоциация.

Согласно этому указу, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле.

В частности, для украинского сахаристой и шоколадной кондитерской продукции дополнительную пошлину составит 20%, для мучной - 15%.

В ЕБА отмечают, что доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую (всего сборы составляют около 35-45% в кондитерские изделия).

"При этом на украинский рынок турецкая продукция попадает на значительно лучших условиях. Уровень ставок ввозной пошлины для импортных турецких кондитерских изделий составляет от 5 до 15%.

Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей", - говорится в заявлении.

Бизнес-сообщество считает, что внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию.

В связи с этим, Европейская Бизнес Ассоциация призывает ответственные органы Украины принять немедленные меры для недопущения поднятия таможенных пошлин Турецкой Республикой на украинскую кондитерскую продукцию.