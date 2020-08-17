Суд просят отменить продажу киевского отеля "Дніпро"

В Окружной админсуд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене результатов аукциона по продаже киевского отеля "Дніпро".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд просят отменить приказ Фонда госимущества Украины от 29 июля 2020 года №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЧАО "Отель "Дніпро".

"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истец просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта", - говорится в сообщении.

По мнению истца, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

"Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", - добавили в суде.

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Напомним:

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств, после чего подписывается договор.

Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае начисляется пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

В Фонде госимущества назвали ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

Гостиница "Дніпро" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Экономическая правда