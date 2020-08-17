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Шевченко рассказал, какой из госбанков ближе всех к частичной приватизации

Понедельник, 17 августа 2020, 15:50
 

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк работает над дальнейшим снижением доли государства в банках и над вхождением ЕБРР в капитал Ощадбанка, ближе всех к частичной приватизации - "Укргазбанк".

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Мы продолжаем работу - в меморандуме с МВФ есть обязательство Украины по выполнению условий для вхождения ЕБРР в капитал "Ощадбанка". Но там нужно еще много работы. Для того чтобы эта работа переросла в практическую плоскость, банк должен получить главу правления.

В "Укрэксимбанка" сформирована хорошая команда и на уровне наблюдательного совета, и на уровне правления", - рассказал Шевченко.

"Сейчас будет дорабатываться стратегия развития госбанков, но в целом она остается прежней - мы будем поддерживать дальнейшую приватизацию госбанков. 60% доли государства на рынке не является нормальным. Эта доля - следствие кризиса, но для нашей банковской системы она слишком велика", - добавил он.

По словам главы НБУ, развитие и продолжение реформы корпоративного управления равно качественной структуре активов и доходности государственных банков.

"Это очень важный элемент на пути к дальнейшей приватизации. Без прозрачной системы управления инвесторы не приходят", - отметил Шевченко.

"Сегодня, как и раньше, ближе всех к частичной приватизации "Укргазбанк" в сделке с IFC", - подчеркнул он. До прихода в НБУ Кирилл Шевченко возглавлял Укргазбанк.

Напоминаем:

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

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НБУ банки Укргазбанк

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