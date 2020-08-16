Новости выходных: ВВП-варранты, "Укрспирт", экономическая стратегия Украины

О ВВП-варрантах. Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.

Об "Укрспирте". Первый завод ГП "Укрспирт" будет продан в сентябре 2020 года, общая стоимость заводов госпредприятия - 2-2,5 миллиарда гривень.

Об экономичской стратегии Украины. Около 60 компаний и как минимум 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будут разрабатывать Национальную экономическую стратегию-2030.

О восстановлении украинской экономики. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале.

Об "Укрэнерго". Чистый убыток "Укрэнерго" за январь-июнь 2020 года составил 18,03 млрд грн против 1,765 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, при этом чистый доход предприятия вырос в семь раз - до 25,3 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2019 года.