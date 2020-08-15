Cтало известно, кто будет разрабатывать экономическую стратегию Украины на 2030 год

Около 60 компаний и как минимум 30 аналитических центров объединились в Центр экономического возобновления, на базе которого будут разрабатывать Национальную экономическую стратегию-2030.

Об этом сообщил один из сооснователей центра Андрей Длигач передает Интерфакс-Украина.

"Центр экономического возобновления стал платформой для правительства при разработке экономической стратегии Украины", - написал Длигач в "Фейсбуке" по итогам встречи топ-менеджеров и собственников крупнейших компаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой НБУ Кириллом Шевченко, которая состоялась 14 августа.

Согласно информации на сайте Центра, платформа объединила 30 украинских "мозговых центров" и 60 представителей бизнеса. Среди аналитических центров - Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Advanter Group, Разумков-центр, Украинский институт будущего, Укрпромвнешэкспертиза, EasyBusiness.

Среди компаний к платформе присоединились: Allseeds, "ArcelorMittal Кривой Рог", энергохолдинг ДТЭК, "Энэргомашспецсталь", "Интерпайп", транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс", "Метинвест", МХП, НАК "Нафтогаз", SmartEnergy, Galicia, дистрибьютор сигарет "Тедис Украина", группа терминалов TIS, "Нибулон", Ukrlandfarming, UNIT, а также фармкомпания "Дарница".

По словам Длигача, на сентябрь запланировано начало публичной дискуссии, в октябре должны появиться наработки, а в декабре - итоговый документ и серия постановлений правительства, проекты законов, а также государственные целевые программы со стартом в 2021 году для запуска финансирования.

"Платформа Центра – это открытая возможность присоединиться к созданию единой экономической визии. Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы властью, бизнесом, общественной и экспертной средой, региональными элитами", - отметил Андрей Длигач.

"Дорожную карту опубликуем в ближайшее время. Сейчас собираем союзников", - добавил он.

Напомним:

Как сообщалось, 14 августа состоялась встреча с премьер-министра с представителями крупного бизнеса при участии представителей Офиса президента и руководства Национального банка Украины.

В повестке дня стояла разработка Национальной экономической стратегии Украины на ближайшие десять лет. На встрече присутствовали собственники и топ-менеджеры более 50 компаний.

В ходе встрече были представлены семь векторов развития Украины, которые лягут в основу разработки "Национальной стратегии 2030": промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор.