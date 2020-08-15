Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.

Об этом сообщается в заявлении Минфина на Ирландской фондовой бирже передает Интерфакс-Украина.



"По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП", - говорится в сообщении.



В релизе отсутствует данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.



Минфин отметил, что опубликованная им ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет.

Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с такой стратегией Минфин инициировал операцию управления обязательствами, состоящую из выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов, говорится в биржевом сообщении.



"В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги", - отмечается в документе.



Минфин также указал, что, продолжая исполнять стратегию, может в любое время и время от времени проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен дополнительных находящихся в обращении ценных бумаг Украины, включая ВВП-варранты, путем покупки на открытом рынке, через частные сделки или иным образом в зависимости от преобладающих рыночных условий.

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Напомним:

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.