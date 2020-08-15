Руководитель "Укрспирта" рассказал, сколько стоят заводы и когда их начнут продавать

Первый завод ГП "Укрспирт" будет продан в сентябре 2020 года, общая стоимость заводов госпредприятия - 2-2,5 миллиарда гривень.

Об этом сообщил и.о главы ГП Укрспирт Сергей Блескун в интервью для Лига.Бизнес.

"Я думаю, что первый завод будет продан в сентябре. Кабмин сегодня утвердил программу развития спиртовой отрасли до 2023 года. Это был последний блок-фактор для старта продажи. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко говорит, что через месяц после принятия программы фонд сможет выставить на торги первый завод", - объясняет Блескун.

На балансе государства больше 80 спиртовых заводов, 41 из которых составляют госпредприятие Укрспирт, а остальные - госконцерн Укрспирт. Предприятия концерна со временем должны были передать в ГП Укрспирт, но этого не произошло.

"Те объекты, за которые я отвечаю, - 41 завод ГП Укрспирт, - могут стоить около 2-2,5 млрд грн. Еще надо учитывать коэффициент повышения, который прогнозирует ФГИ. Неработающие заводы концерна уйдут за меньшие деньги, как промышленные площадки", - комментирует стоимость объектов руководитель ГП.

Напомним:

11 августа в Фонде госимущества заявили о готовности начать процесс приватизации объектов "Укрспирта", предложения по приватизации 12 из которых уже переданы Фонду.

Читайте также: Глава Фонда госимущества Сенниченко: Мы не можем вести войну со всеми олигархами одновременно, хотя стараемся