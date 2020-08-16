Все разделы
Укр / Рус

"Укрэнерго" за полгода получила 18 миллиардов убытков, доход при этом вырос в семь раз

Воскресенье, 16 августа 2020, 10:45
 

Чистый убыток "Укрэнерго" за январь-июнь 2020 года составил 18,03 млрд грн против 1,765 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, при этом чистый доход предприятия вырос в семь раз - до 25,3 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании.

Согласно обнародованному на сайте компании отчету, чистый доход "Укрэнерго" за первые 6 месяцев 2020 вырос в 7 раз (на 21,7 млрд грн) - до 25,3 млрд грн.

Валовой убыток составил 16,7 млрд против 2,9 млрд грн валовой прибыли в январе-июне-2019.

Напомним:

"НЭК "Укрэнерго" в январе-сентябре 2019 года увеличило чистую прибыль в 2,4 раза (на 2 миллиарда 453 миллионов гривень) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 миллиардов 203 миллионов гривень.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 46,4% (на 810,91 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 2 млрд 558,941 млн грн, но снизило чистый доход на 27,5% (на 2 млрд 271,193 млн грн) – до 5 млрд 992,663 млн грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрэнерго

powered by lun.ua
Материалы по теме
Набсовет "Укрэнерго" назначил нового главу правления компании 3 августа 2020, 16:10
Международный арбитраж начал рассмотрение дела о потере активов "Укрэнерго" в Крыму 31 июля 2020, 15:18
С августа тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии увеличится на 54,6% 11 июля 2020, 15:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!