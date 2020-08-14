Новости 14 августа: начало рецессии, повышение "минималки", новая платежная система от Facebook

О начале рецессии. Падение валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. В первом квартале падение составило 1,3%.

О торговле товарами. Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2020 года сократилось на 66,1% по сравнению с январем-июнем 2019 года - с 3,767 миллиарда долларов до 1,277 миллиарда долларов.

О повышении "минималки". Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Об инвестициях Ярославского в авиазавод. Харьковский бизнесмен, владелец и президент DCH Александр Ярославский заявил о готовности привлечь 1 млрд долларов инвестиций на восстановление Харьковского авиазавода.

О новой платежной системе от Facebook. Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины - он позволяет украинским пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети.

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Эпоха "глубоких" фальшивок: что такое deepfake и как от него защититься

Искусственный интеллект помогает людям создавать чрезвычайно качественные подделки видео- и аудиозаписей, которые открывают широкие возможности для злоупотреблений. Как это может изменить мир. (укр)