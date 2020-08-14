Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод

Харьковский бизнесмен, владелец и президент DCH Александр Ярославский заявил о готовности привлечь 1 млрд долларов инвестиций на восстановление Харьковского авиазавода (ГП "Харьковское авиационное производственное предприятие").

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте DCH.

"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь 1 млрд долларов на восстановление ХАЗ. Из этой суммы 100 млн долларов будут направлены на выплату долгов; 500 млн долларов - на достройку самолетов, производство которых уже начато, а также закладки новых; 400 млн долларов - на программы развития", - отметил Ярославский.

По его словам, неважно, будет это приватизация или государственно-частное партнерство.

"Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - говорится в заявлении.

Напомним:

Кабмин не рассматривает вариант передачи в концессию Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, заявил премьер Денис Шмыгаль.