В Украине стала доступной платежная система Facebook Pay

Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины - он позволяет украинским пользователям делать пожертвования и покупать виртуальную валюту соцсети.

Об этом сообщает Liga.Tech.

Отмечается, что редактору издания удалось привязать к сервису банковскую карту Mastercard и перечислить деньги на сбор пожертвований через Facebook.

"Платеж прошел в долларах по курсу банка. Сервис также поддерживает платежные системы Visa и PayPal", - говорится в сообщении.

Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механизм сбора денег и купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блоггеров.

Пока Facebook Pay доступен только в десктопной версии.

Напомним:

В ноябре 2019 года компания Facebook представила Facebook Pay - единую систему онлайн-платежей для Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Отмечается, что с помощью Facebook Pay пользователи смогут переводить деньги друзьям, оплачивать товары в разделе Marketplace и билеты на мероприятия, собирать и делать пожертвования и совершать покупки внутри встроенных приложений.

Пока неизвестно, какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp.