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ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11,4% – Госстат

Пятница, 14 августа 2020, 15:45
 
эльдар сарахман

Падение валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. В первом квартале падение составило 1,3%.

Предварительные данные опубликовала Государственная служба статистики.

С учетом сезонного фактора к первому кварталу 2020 года ВВП во втором квартале снизился на 9,9%.

Оценку снижения ВВП в первом квартале была улучшена Госстатом с 1,5% до 1,3%.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%. Аналогичную оценку представил Национальный банк.

НБУ ожидает падение в третьем квартале на 7,4%, в четвертом квартале – на 3,8%. По прогнозу, снижение ВВП по итогам 2020 года составит 6%. 

Правительство прогнозирует годовое снижения экономики в 4,8%.

Экономическая правда

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ВВП экономика финансовый кризис рецессия Госстат

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