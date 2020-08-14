ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11,4% – Госстат

эльдар сарахман

Падение валового внутреннего продукта во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года. В первом квартале падение составило 1,3%.

Предварительные данные опубликовала Государственная служба статистики.

С учетом сезонного фактора к первому кварталу 2020 года ВВП во втором квартале снизился на 9,9%.

Оценку снижения ВВП в первом квартале была улучшена Госстатом с 1,5% до 1,3%.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%. Аналогичную оценку представил Национальный банк.

НБУ ожидает падение в третьем квартале на 7,4%, в четвертом квартале – на 3,8%. По прогнозу, снижение ВВП по итогам 2020 года составит 6%.

Правительство прогнозирует годовое снижения экономики в 4,8%.

Экономическая правда