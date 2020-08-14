Украина резко улучшила дефицит торговли товарами

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2020 года сократилось на 66,1% по сравнению с январем-июнем 2019 года - с 3,767 миллиарда долларов до 1,277 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,4% - до 22,913 млрд долларов, импорт - на 14,3% - до 24,189 млрд долларов.

В июне по сравнению с маем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта вырос на 7,9% – до 3,53 млрд долларов, импорта – на 15,4%, до 4,247 млрд долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне 2020 года было негативным и составило 0,717 млрд долларов, в мае также негативное сальдо составило 0,433 млрд долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии текущего года составил 0,95 (в январе-июне 2019 года – 0,87).

Экономическая правда