Суд приостановил взыскание с табачных компаний миллиардного штрафа АМКУ

Хозсуд 13 августа отклонил ходатайство Антимонопольного комитета об аресте счетов на сумму штрафа в 6,5 млрд грн с дистрибьютора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей.

Об этом заявил руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем это решение, потому что арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование крупных компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", - отметил Рылач.

Он напомнил, что ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска "Бритиш Американ Тобакко Украина" об отмене штрафа АМКУ.

По его словам, компания продолжит оспаривать решение во второй инстанции и не планирует оплачивать штраф.

Также в компании не исключают подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

Гендиректор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко в комментарии liga.net подтвердил приостановление производства по взысканию штрафов.

При этом срок, на который отложено рассмотрение спора, он не уточнил.

Напомним:

Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.

Компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".