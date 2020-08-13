Штраф АМКУ: JTI Украина проиграла суд первой инстанции и выплатит почти 1 миллиард

Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.

Об этом сообщает пресс-служба JTI Украина.

"JTI Украина не согласна с решением суда Киева и обжалует его в Северном апелляционном суде.

В то же время компания выплатит штрафы, установленные Антимонопольным комитетом, чтобы избежать начисления пени за их неуплату (около 14 млн грн в день). Согласно решению АМКУ, JTI Украина должна выплатить 923 млн грн штрафа, из которых ПАО Джей Ти Интернешнл Украина - 434 млн грн и ЧАО Джей Ти Интернешнл Компани Украина - 489 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

Экономическая правда