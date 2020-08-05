Штраф АМКУ: Табачная компания выплатит 1 миллиард и подает апелляцию

Компания "Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение АМКУ о взыскании штрафа за антиконкурентные действия, при этом компания оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн "исключительно во избежание начисления ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа".

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что 5 августа Хозсуд Киева без участия представителей ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" отказал в удовлетворении иска ФМУ о неправомерности наложения АМКУ штрафа за совершение антиконкурентных согласованных действий.

"Мы не согласны с решением суда первой инстанции и подаем апелляционную жалобу на него. Считаем обвинения Антимонопольного комитета Украины безосновательными, а решение Хозяйственного суда Киева - необоснованным", - заявили в компании.

"Исключительно во избежание начисления ФМУ ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа, которое в соответствии со статьей 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" равно 1,5% от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ", - добавили в "Филип Моррис Украина".

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Позже "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Суды, о правомерности штрафования Антимонопольным комитетом табачного дистрибьютора "Тедис Украины" и других производителей табака в октябре 2019-го года продолжаются. Сумма штрафа составляет 6,5 миллиарда гривен.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

Экономическая правда