Дело о табачной монополии: "Тедис" выиграл суд у АМКУ

Крупнейший дистрибьютор табачной продукции компания "Тедис Украина" Бориса Кауфмана отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в решении Верховного суда от 12 декабря.

Как сообщили LIGA.net в пресс-службе "Тедис", компания оспаривала решение АМКУ от 20.11.2018 г. №641-р "О пересмотре решений №701-р, 702-р, 703-р, 704-р".

Этим решением регулятор отменил собственные разрешения "Тедису" на концентрацию, выданные в 2011 году.

Верховный суд согласился с доводами "Тедиса" о том, что оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном применением норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств оснований для отмены собственных решений от 2011 года.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.

1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.

Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".

3 апреля суд арестовал корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам "Тедис Украина" распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале Приватбанка.

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия компании.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Подробнее о ситуации вокруг "Тедис Украина" читайте в статье на ЭП: Дали прикурить. Что Аваков и Луценко искали у табачного монополиста