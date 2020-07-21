60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса - опрос
Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 16-17 июля 2020 года.
"Легализация игорного бизнеса и введения рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около четверти.
Относительно больше тех, кто поддерживает последние два решения парламента, среди молодежи и сторонников партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", - говорится в сообщении.
Опрос проводился 15-17 июля 2020 года среди населения в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Напомним:
Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить 21 июля закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.
Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также - постановление о блокировании голосования.
Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.
Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.
Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:
азартных игр в игорных заведениях казино;
азартных игр казино в сети интернет;
букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
азартных игр в залах игровых автоматов;
азартных игр в покер в сети интернет.
Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.
Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.
Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.
Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.
Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).
Правительство будет определять, кто будет регулятором игорного рынка. Теоретически это может быть и Министерство финансов, которое сейчас отвечает за это направление, или новосозданный орган - комиссия или любой другой ЦОИВ. Все будет зависеть от отдельного решения Кабмина.
Депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.
Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:
вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;
вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша - увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;
расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;
вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;
вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".
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