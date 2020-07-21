Минимум до сентября игорный бизнес легализован не будет — нардеп

Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить 21 июля закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет.

Об этом в Facebook первый заместитель председателя налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Похоже, что Глава Парламента справедливо отказал всем желающим исправить сегодня закон об игорном бизнесе.

Полностью поддерживаю такое решение, ведь на самом деле есть две зовисм противоположные правки 772 и 723, обе набрали большинство голосов, то есть такое было желание законодателей. Но это означает, что в таком виде закон не заработает и к рассмотрению вето президента (а это минимум сентябрь) игорный бизнес легализован не будет", - написал нардеп.

"А сегодня только отмена постановления и отправления вето президента", - добавил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании 21 июля Верховная Рада будет рассматривать поправки к законопроекту о легализации игорного бизнеса, а также - постановление о блокировании голосования.

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Нардепы зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

азартных игр в игорных заведениях казино;

азартных игр казино в сети интернет;

букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

азартных игр в залах игровых автоматов;

азартных игр в покер в сети интернет.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Правительство будет определять, кто будет регулятором игорного рынка. Теоретически это может быть и Министерство финансов, которое сейчас отвечает за это направление, или новосозданный орган - комиссия или любой другой ЦОИВ. Все будет зависеть от отдельного решения Кабмина.

Депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.

Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:

вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;

вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша - увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;

вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".

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