В "Слуге народа" рассчитывают, что казино смогут заработать до следующего лета

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала реальной работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года.

Об этом сообщил нардеп фракции и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в подкасте УП "Кляті питання".

"Это супер-оптимистический прогноз, что к концу года что-то вообще будет выдано (разрешения на работу игорного бизнеса - ЭП) физически. Я думаю от полугода до года времени.Хотя, как ни странно уже сбрасывают фото, что где-то в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Настолько ожидается закон, что люди уже слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает", - объясняет Заблоцкий.

На вопрос журналиста заработает ли все до следующего лета, нардеп ответил: "Думаю, что да".

Также Заблоцкий объяснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

"Доставились (поправок - ЭП) до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин).Очень много людей хотели создать эту комиссию.

В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета против", - резюмирует Заблоцкий.

Напомним:

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

21 июля Глава Верховной Рады отказал нардепам исправить несогласованность в правках закон об игорном бизнесе - в нынешнем виде закон не заработает и до рассмотрения вето президента игорный бизнес легализован не будет. Это может произойти в сентябре.

Около 60% опрошенных украинцев не поддерживают решение Верховной Рады о легализации игорного бизнеса.