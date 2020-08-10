Новости 10 августа: Ярославский против "антимонопольщиков", снижение ставок по депозитами, Apple

Об Ярославском. В группе компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского заявили, что Антимонопольный комитет не имеет законных оснований отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Сич" ни китайским инвесторам предприятия, ни DCH.

О депозитах. В течении месяца наблюдалась тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют

Об Apple. Компания Apple подала жалобу на приложение Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания из-за схожести логотипов.

О безработных. По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тысячи украинцев, за период действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч украинцев.

О гречке.На украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, высокие цены, вероятнее всего будут подниматься и дальше.



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