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Ставки по депозитам в гривне резко упали

Понедельник, 10 августа 2020, 10:35
 

В течении месяца наблюдалась тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, проведенный Liga.net

Значительно подешевели гривневые сбережения (более одного процентного пункта). Валютные вклады снизили доходность не столь существенно (до 0,11 п.п.). 

Снизили ставки 15 из 26 банков: Кредиагриколь, Восток, ОТП Банк, Универсалбанк, Альфа-Банк, Аккорд Банк, БТА Банк, ПИН Банк, Пивденный, Пиреус, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Юнекс, Укрэксимбанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Рекордно подешевели гривневые вклады на сроки до месяца - на 1,17 п.п. до 6,87% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,77 п.п. до 7,68% годовых). 

Бессрочные сбережения подешевели на 0,66 п.п. до 4,91% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,54 п.п. и составляет 8,08% годовых. 

Депозиты сроком свыше года сбросили 0,45 п.п. и предлагают 8,11% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась также на 0,45 п.п. до 6,35% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Долларовые сбережения просели в ставках менее заметно. Максимально упала средняя ставка по депозитам сроком до месяца (на 0,11 п.п. до 0,47% годовых).

Бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,46% годовых. Вклады сроком свыше года подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 1,77% годовых. 

Стоимость вкладов периодом от полугода до года не изменилась и составляет 1,31% годовых. Синхронно выросла доходность депозитов на сроки от месяца и от трех месяцев (на 0,01 п.п. до 0,55% и до 0,95% годовых соответственно).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения (0,24%) и вклады сроком от месяца до трех (0,48%) не претерпели изменений. На прежнем уровне осталась доходность и вкладов периодом свыше года – 1,07% годовых. 

Упала средняя ставка для сроков менее месяца – на 0,09 п.п. до 0,25% годовых. Вклады периодом от трех месяцев до полугода подешевели на 0,01 п.п. до 0,63% годовых. Сроки от полугода до года сбросили 0,02 п.п. и предлагают доходность 0,90% годовых.

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