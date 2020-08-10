Apple пожаловалось на стартап из-за логотипа в виде груши

Компания Apple подала жалобу на приложение Prepear для хранения рецептов и создания индивидуальных планов питания из-за схожести логотипов.

Об этом сообщает ITC.

В Apple рассмотрели в действиях Prepear, выбравшей в качество логотипа грушу, намеренную попытку "запутать потребителей, а также размыть уникальность и узнаваемость логотипа Apple".

"Знак заявителя представляет собой минималистичное изображение фрукта с направленным вправо листиком, который невольно ассоциируется с узнаваемым логотипом Apple в виде яблока и производит такое же коммерческое впечатление.

Торговые знаки Apple настолько знамениты и узнаваемы, что сходства в логотипах перекрывают любые недостатки, внушая потребителям ложное представление о том, что Prepear имеет прямую или косвенную связь с Apple", - сообщается в официальном заявлении Apple.

Соучредитель Prepear Рассел Монсон создал петицию под названием Save the Pear from Apple! ("Спасите грушу от Apple!"), чтобы привлечь внимание общественности к действиям Apple. В своем обращении он пишет, что Prepear это малый бизнес с пятью сотрудниками, которому не по силам бороться с такими компаниями, как Apple. На момент написания этих строк петиция собрала более 26 тыс. подписей.

"Большинство маленьких компаний не могут позволить себе потратить десятки тысяч долларов, чтобы бороться с Apple. Это ужасно — быть подвергнутым юридической атаке со стороны одной из крупнейших компаний в мире, даже если мы явно не сделали ничего плохого. Мы понимаем, почему большинство компаний просто уступают и меняют свои логотипы", - отмечается в пресс-релизе Prepear.