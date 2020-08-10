АМКУ не имеет законных оснований отказать в покупке акций "Мотор Сич" – DCH

В группе компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского заявили, что Антимонопольный комитет не имеет законных оснований отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО "Мотор Сич" ни китайским инвесторам предприятия, ни DCH.

Об этом говорится в юридической позиции компании.

"Законными основаниями для такой линии действий АМКУ теоретически могли бы быть только две характеристики сделки по приобретению корпоративных прав:

Соглашение приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины (ст. 25 Закона Украины "О защите экономической конкуренции");

В сделке участвуют компании, которые включены в санкционные списки Украины (Ст.24 Закона Украины "О защите экономической конкуренции").

Ни первый, ни второй критерий не подходят к нашей совместной с китайскими партнерами заявке на концентрацию акций "Мотор Сич", - заявляют в DCH.

"Нм DCH, ни китайские партнеры не ведут в настоящее время какую-либо деятельность на украинских товарных рынках, на которых представлена "Мотор Сич". Соответственно, после сделки доли участников этих рынков не изменятся: сама по себе покупка акций компании-монополиста не приводит к изменению долей в монопольном рынке. А "Мотор Сич" исторически занимает доминирующее положение на украинском рынке авиационного моторостроения.

Во-вторых, ни DCH, ни наши китайские партнеры по "Мотор Сич" не подпадают под любые ограничительные меры, предусмотренные санкционным законодательством Украины и не включены в санкционные списки Украины", - говорится в заявлении.

"Если АМКУ, в нарушение законодательства Украины, не выдаст согласие в установленный срок или откажет, такие действия АМКУ будут обжалованы в судебном порядке", - добавили в DCH.

"Период, предусмотренный законодательством на рассмотрение заявок о концентрации акций, должен составлять от 45 календарных дней (стандартная процедура) до 3 календарных месяцев (при углубленном изучении) и в любом случае не может превышать 135 дней с даты уведомления об открытии дела" , - подчеркнули в компании.

В DCH также заявили, что с 2017 года правоохранительными органами осуществляются уголовные производства и наложены аресты на акции "Мотор Сич", которые "приводят к грубым нарушениям прав всех акционеров предприятия".

"В результате арестов действует запрет на перерегистрацию акций и выдачу реестра акционеров по отношению ко всем 100% акций. А значит, владельцы акций "Мотор Сич" уже 3 года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принятых менеджментом решений своим экономическим интересам.

Все судебные решения о наложении арестов были вынесены с нарушением требований уголовного процессуального законодательства, при отсутствии надлежащей проверки заявленных стороной обвинения обстоятельств и без изучения обоснованности такого мероприятия обеспечения. Хозяйственная деятельность предприятия парализована, возможности для восстановления стабильной работы и привлечения новых инвестиций отсутствуют.

Поэтому арест акций не только не способствует "обеспечению сохранности имущества", а, наоборот, последовательно ведет "Мотор Сич" к уничтожению", - утверждают в DCH.

"В результате неправомерных действий АМКУ и правоохранительных органов все инвесторы "Мотор Сич" находятся в сложной ситуации. Несмотря на долгосрочную заинтересованность в развитии и благополучии предприятия, как мажоритарные, так и миноритарные акционеры готовы защищать свои права в судебном порядке во всех инстанциях.

Если за этим последуют обращения в международный арбитраж, то государство Украина будет вынуждена компенсировать убытки и нести колоссальные репутационные потери", - говорится в заявлении.

Напомним:

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич".

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.



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Экономическая правда