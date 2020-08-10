Эксперты сообщают о дефиците гречки и прогнозируют повышения цен 

На украинском рынке сложился дефицит гречневой крупы, высокие цены, вероятнее всего будут подниматься и дальше.

Об этом в комментарии AgroPortal.ua заявил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Громовой обращает внимание, что на рынке сложился значительный дефицит гречневой крупы. Это будет наблюдаться и дальше, ведь перекрыть потребность неоткуда.

"По официальной статистике, гречихи в Украине посеяно только половина от минимальной потребности. Раньше ее импортировали из России, и это было главной нашей проблемой", — говорит Громовой.

Сейчас Россия сама приостановила наращивание производства. Более того, откатилась по уровню посевных площадей на 10 лет назад, и ввела запрет на вывоз гречки.

"Цены на гречневую крупу на полках магазинов очень высокие — 35 грн/кг и больше. И скорее всего, гречка будет дорожать", — прогнозирует специалист.

При этом он отмечает, что текущая цена находится на границе верхнего баланса со способностью покупать. Потребители отдают предпочтение более дешевым, хотя и менее полезным заменителям, таким как макароны из мягких сортов пшеницы.

"По информации участников ассоциации, уже после 30 грн/кг резко упал сбыт гречки. Производители не могут продать значительных объемов, лишь небольшие партии", — говорит Громовой.

При этом украинские сельхозпроизводители не слишком стремятся сеять гречиху, она слишком нестабильна и непрогнозируема в плане цены.







