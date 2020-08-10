"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 236 новых кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 10 августа 2020 года, уже выдано 1991 кредит на общую сумму 4,227 миллиарда гривен.

"За эту неделю на 68,6 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 10 августа он составляет 870,830 миллиона гривен.

Однако, все еще наибольшим спросом микро и малого бизнеса пользуются займы на рефинансирование ранее взятых кредитов. За неделю уполномоченные банки выдали кредитов в рамках этого продукта программы на общую сумму 783 млн гривен. Всего в рамках программы уже выдано рефинансу на 3,292 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по количеству заключенных сделок в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" остаются государственные банки.

В частности, на первом месте - Приватбанк (540 сделок). На втором - Укргазбанк (459 сделок), на третьем - Ощадбанк (359 сделок). В общем эти три уполномоченные банки вместе заключили 68% всех кредитных сделок в рамках программы.

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Напомним:

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.

За последнюю неделю мая в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму 55,5 млн грн.

Экономическая правда