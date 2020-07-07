Команда Нацбанка заявила о травле и шантаже

Команда Национального банка обратилась к украинскому обществу и пожаловалась на политическое давление со стороны отдельных народных депутатов.

Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном на странице в Facebook.

Работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов до менеджеров и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением:

"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу".

В НБУ заявили, что цель таких нардепов - прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления". Глава финкомитета Рады Данил Гетманцев заявил, что критикуя Национальный банк, финкомитет Рады не собирался увольнять главу НБУ Якова Смолия, его отставка стала неожиданной.

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются тривозможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Экономическая правда