Новости 7 июля: новая руководительница Антимонопольного комитета, запрет TikTok, проблема министра экономики

О новой руководительнице Антимонопольного комитета. Исполняющей обязанности главы Антимонопольного комитета стала первая замглавы - государственная уполномоченная Ольга Пищанская.

О запрете TikTok. Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что США "определенно рассматривают" возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

О "Большом строительстве". В госпрограмму "Большое строительство" включены в большинстве своем объекты на завершающей стадии строительства и 10 долгостроев. Многие стройки проходит без участия госбюджета.

О новой проблеме министра экономики. Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, но падает показатель уплаты ЕСВ - это свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.

О ставке НБУ. Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

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Счетчики на карантине: как коронавирус повлиял на потребление электроэнергии

Пик потребления электричества обычно приходится на утро и вечер. Пандемия коронавируса едва ли не впервые в истории заставила миллионы людей в разных странах круглосуточно оставаться дома и менять свои привычки. (укр)