В США могут запретить TikTok — госсекретарь Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео сказал в понедельник, что США "определенно рассматривают" возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

Об этом сообщает Reuters

"Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа), но это то, что мы рассматриваем", - сказал Помпео в интервью Fox News.

Американские законодатели ранее выражали опасения по поводу того, как TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их заботят китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

Приложение, недоступное в Китае, но принадлежащее базирующейся в КНР компании ByteDance, пытается избегать упоминаний о своих китайских корнях, апеллируя к глобальной аудитории.

Ремарки Помпео стали продолжением противостояния крупнейших мировых экономик, начавшегося с торговой войны почти два года назад и усугубившегося действиями китайских властей в Гонконге и вспышкой коронавируса.

Из-за конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели ранее запретил TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.

Напомним:

Администрация киберпространства Китая оштрафовала за "отход от ценностей социализма" видеосервис Xigua от ByteDance - компании, которая создала платформу TikTok.

Выручка компании ByteDance, оператора видеоприложения TikTok, в январе-марте составила около 40 млрд юаней (5,64 миллиарда долларов).