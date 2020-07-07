Количество безработных перестало расти, но появилась другая проблема — министр

Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, но падает показатель уплаты ЕСВ - это свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр экономики Игорь Петрашко.

"Баланс по безработице контролируемый - не произошло существенного скачка количества безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тысяч человек.

Новые безработные регистрируются, но растет и количество тех, кто нашел работу", - рассказал министр.

"Плюс программа "Большая стройка" создает рабочие места. Статистика - штука упрямая: количество безработных перестало расти", - добавил он.

"У нас другая проблема появляется - падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", - подчеркнул Петрашко.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала карантина получили статус безработного 276 000 человек, на сегодня трудоустроено 142 700 человек из тех, кто получил статус безработного.

По прогнозам Кабмина, в 2020 году будет резкий рост числа безработных до 9,4% - в прошлом году этот показатель составлял 8,2%.

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