Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе — Гетманцев

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа") 6 июля в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Укринформ.

"Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки.

А сколько поправок осталось? Довольно много, если они (депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний ВР - ред.) не изменят своей такой тактики - блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось. в подтверждение, я имею в виду", - отметил Гетманцев.

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Напомним:

1 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. За два дня заседаний депутаты рассмотрели около 200 поправок из 3,5 тысяч и не поддержали ни одной.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.