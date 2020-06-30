Разумков спрогнозировал, за сколько Рада рассмотрит 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.

Об этом он сообщил во время брифинга в Раде.

"Думаю, что не все авторы будут настаивать на правках в полном объеме. Будем смотреть, как будут развиваться события.... Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - пояснил Разумков.

Также спикер не ответил на уточняющий вопрос журналистки о том, может ли это произойти в четверг.

Разумков отметил, что использовать сокращенную процедуру рассмотрения, как это было в случае с банковским законопроектом невозможно, ведь депутаты уже начали рассмотрение вопроса.

Читайте больше: Зеленский и "игроки" сделали ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине

Напомним:

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Накануне в документ подали 3,5 тысяч поправок. Профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял его ко второму чтению, оставив только половину.

Экономическая правда