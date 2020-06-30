Разумков спрогнозировал, за сколько Рада рассмотрит 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.
Об этом он сообщил во время брифинга в Раде.
"Думаю, что не все авторы будут настаивать на правках в полном объеме. Будем смотреть, как будут развиваться события.... Я надеюсь, что через несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - пояснил Разумков.
Также спикер не ответил на уточняющий вопрос журналистки о том, может ли это произойти в четверг.
Разумков отметил, что использовать сокращенную процедуру рассмотрения, как это было в случае с банковским законопроектом невозможно, ведь депутаты уже начали рассмотрение вопроса.
Читайте больше: Зеленский и "игроки" сделали ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине
Напомним:
30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.
17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Накануне в документ подали 3,5 тысяч поправок. Профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял его ко второму чтению, оставив только половину.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua