Легализация игорного бизнеса: за два дня депутаты "прошли" 200 правок из 3,5 тысяч

Народные депутаты за два дня заседаний Верховной Рады рассмотрели около 200 поправок к проекту закона об игорном бизнесе и не поддержали ни одной.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За среду они рассмотрели более 70 поправок, но ни одну не поддержали.

В ходе обсуждения, которое продолжается второй пленарный день, авторы поправок из "Батькивщины" заявляли, что их фракция не будет поддерживать законопроект и предлагали снять его с рассмотрения. Аналогичные предложения вносили во вторник и народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За два дня парламентарии не поддержали ни одну из около 200 рассмотренных поправок к законопроекту.

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Напомним:

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.