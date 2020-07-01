Рада примет законопроект об игорном бизнесе в четверг — Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве.

Комментируя огромное количество поправок к законопроекту во втором чтении, глава фракции отметил, что поправки - это "способ политически поторговаться".

"Просто сейчас решили, что не будем ни с кем идти на эти переговоры и просто будем идти (рассматривать законопроект – ред.) в рабочем порядке", - добавил Арахамия.

Читайте больше: Зеленский и "игроки" сделали ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине

Напомним:

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. За два дня заседаний депутаты рассмотрели около 200 поправок из 3,5 тысяч и не поддержали ни одной.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.