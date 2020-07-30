Новости 30 июля: марсоход, евробонды и судостроительный завод
О марсоходе. NASA запустила новый марсоход Perseverance ( "Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.
Об евробондах. Украине 30 июля официально объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов (процентная ставка 7,253% и с погашением в 2033 году) и о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2021-2022 годах.
О судостроительном заводе. Печерский суд Киева снял с Николаевского судостроительного завода "Океан" арест, который длился 6 месяцев.
Об "Ощадбанке". Полиция Киева открыла уголовное производство и будет расследовать, кто именно разослал сообщение членам наблюдательного совета Ощадбанка накануне их голосования за главу правления банка
О "зеленом" тарифе. Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг может пересчитать "зеленые" тарифы на заседании 1 июня.
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