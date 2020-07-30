Нацкомиссия по тарифам может утвердить новые "зеленые" тарифы 1 августа
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг может пересчитать "зеленые" тарифы на заседании 1 июня.
Об этом говорится в повестке дня, размещенном на сайте регулятора.
Отмечается, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их пересчета для субъектов хозяйственной деятельности.
Напомним:
Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф.
28 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №3658 о снижении и реструктуризации "зеленого" тарифа и передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Позже нардеп от "За будущее" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа.
В соответствии со статьей Регламента ВР, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений о принятии законов спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту.
Позже Скороход отозвала постановление.
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Экономическая правда
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