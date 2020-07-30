NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе
NASA запустила новый марсоход Perseverance ( "Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.
Запуск транслировался на сайте NASA.
Отмечается, что ракета-носитель Atlas V с аппаратом на борту стартовала с площадки на мысе Канаверал. Планируется, что аппарат должен сесть на поверхность Марса 18 февраля 2021 года.
Общие затраты на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.
Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.
Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.
Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.
Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет "Изобретательность" ("Ingenuity").
До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.
Экономическая правда
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