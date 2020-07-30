Суд снял арест с судостроительного завода "Океан", который длился полгода

Печерский суд Киева снял с Николаевского судостроительного завода "Океан" арест, который длился 6 месяцев.

Об этом в Facebook сообщил инвестор завода Василий Капацина.

"6 месяцев и две недели завод Океан был под арестом. Мы делали все возможное и невозможное, чтобы приблизить день, когда сможем говорить об аресте Завода в прошлом. Этот день настал. Мы получили решение Печерского суда Киева", - пишет он.

По словам Капацина в решении указано, что прокуратура не предоставила доказательств того, что арест был необходим.

По словам инвестора за полгода завод потерял иностранные контаркты, которые бы гарантировали приход в Украину более 218 миллионов гривен иностранных инвестиций, а также гендиректора.

Напомним:

Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". В Офисе генпрокурора объяснили, что арест был проведен с целью сохранения стратегического для государства предприятия

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс признанного банкротом НСЗ "Океан" был продан на аукционе за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона"".

Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына — единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июне 2020 года пообещал стать "инвестняней" для завода Океан.

Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.