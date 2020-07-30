Полиция будет расследовать вмешательство в голосование за главу Ощадбанка

Геннадий Хелемский

Полиция Киева открыла уголовное производство и будет расследовать, кто именно разослал сообщение членам наблюдательного совета Ощадбанка накануне их голосования за главу правления банка.

Об этом сообщает FinClub.

Дело открыто по заявлению Ощадбанка по ст. 369 Уголовного кодекса ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Трое иностранных членов совета Ощадбанка получили с неизвестного номера на свои личные мобильные телефоны сообщение, в котором предлагалось проголосовать за директора департамента Укргазбанка Геннадия Хелемского.

В сообщении отмечалось обещание "поддержать Ваши бизнес-инициативы новым председателем, предоставляя займы, торговое финансирование с использованием льготных условий и т.д.".

"Готов приступить к практической реализации всего вышесказанного. С уважением, Геннадий", - отмечалось в нем.

Сам Хелемский выражал возмущение этим сообщением и считает, что именно из-за него Совет не проголосовал за его кандидатуру и выбрал Сергея Наумова. Поэтому Хелемский заявил, что обращается с заявлениями сразу в СБУ и ОГПУ, и заблокировал через суд завершения конкурса и обретение новых обязанностей Наумовым.

По информации издания, служба безопасности Ощадбанка провела служебное расследование и выяснила, что последний известный владелец этого мобильного номера пользовался им около трех лет назад, в настоящее время номер ему не принадлежит, а ответ мобильного оператора по деталям пользования номером может быть предоставлен только по запросу правоохранительных органов.

На этом полномочия внутренней службы безопасности по установлению лиц, приславших смс, или опровержению фактов причастности конкурсантов к рассылке таких сообщений были исчерпаны и она рекомендовала наблюдательному совету обратиться к правоохранителям.

Заместитель главы Ощадбанка Владимир Литвин на прошлой неделе обратился в полицию Киева, которая и открыла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 369 УК (предложение неправомерной выгоды).

Полиция должна установить обстоятельства совершения преступления и определить круг виновных лиц, а также подтвердить или опровергнуть причастность к происходящему самих участников конкурса.

По этой части статьи предусмотрен штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-68 тыс. грн) или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним:

Большинством голосов победу в конкурсе на главу правления Ощадбанка одержал действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.

Результаты первого конкурса были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", так как в них побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный.

Наумов ранее был главой УкрСиббанка, а также главой Правэкс банка.