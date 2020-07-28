Вопрос курса по 30 из НБУ не обсуждается – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что не обсуждает с руководством Нацбанка курс 30 гривен за доллар и стимулирование инфляции.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монитарной политику", - подчеркнул премьер, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас и Кабмин, и Нацбанк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств, и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - добавил он.

Напомним:

Эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы НБУ, никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется, ранее заявил Шмыгаль.

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

"Инфляции не будет, неконтролируемой эмиссии не будет, независимость НБУ будет сохранена", - заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. По его словам, так ответил Шевченко на вопросы нардепов на заседании комитета.

Читайте также: "Низкая инфляция – это катастрофа". Почему министр экономики хочет, чтобы цены росли быстрее

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. Об этом сообщается в исследовании, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.