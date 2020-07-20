Курс 30 гривен за доллар может спровоцировать новый виток инфляции - исследование

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.

"В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что его команда почти год ведет борьбу с укреплением гривни. По мнению президента, из-за курса гривни, который был в стране в последнее время, предприятия "едополучили миллионы и закрылись". Министр экономики также неоднократно заявлял, что инфляция должна быть 8-9% и даже 11-12% (Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 5-6%, за 6 месяцев инфляция составила 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года).

Такие заявления влияют на инфляционные ожидания предприятий. В свою очередь, инфляционные ожидания напрямую связаны с инфляцией и ожиданиями относительно курса гривни и роста ВВП", - говорится в пресс-релизе VoxUkraine.

Предприниматели, которые ожидают ослабления гривни (то есть для покупки одного доллара нужно больше гривен), также начинают ожидать роста инфляции. А та в свою очередь ассоциируется с ростом безработицы и экономическим спадом.

"Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта - а это немало", - подчеркивают Юрий Городниченко и Соломия Шпак .

"Часто говорят, что слабая гривня позволит "развернуть крылья" экспортерам. Но тот же опрос НБУ показывает, что руководители с высшими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как плохой признак.

А значит - уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым запуская "спираль инфляции".

Чтобы сдержать инфляцию, которая больше всего бьет по бедным слоям населения, НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики, если не рецессии", - подчеркивают экономисты.

"Разработчикам политики нужно быть очень осторожными в выборе слов, чтобы направлять экономику и сохранять спокойствие на рынках. Это искусство, которым в Украине многие еще не владеют", - добавляют Юрий Городниченко и Соломия Шпак.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Министр экономики Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Нацбанка ниже уровня инфляции.

В мае 2020 года потребительские цены по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, в годовом измерении (до мая 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.

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Экономическая правда