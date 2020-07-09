Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские компании "недополучили миллионы и закрылись"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области 8 июля, передает "Радио Свобода".

"То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, - это правда.

Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 ... Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", - подчеркнул президент.

По его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы Национального банка.

Он добавил, что вокруг хватает "людей, которые "помогают" Украине", и привел пример заявления экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, что МВФ нужно не оказывать поддержку Украине, пока не назначат независимого руководителя НБУ.

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Напомним:

3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за "политического давления".

1 июля председатель Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

Смолий среди механизмов политического давления на НБУ назвал проплаченные митинги, давление через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

2 июля президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018, когда Верховная Рада поддержала освобождение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Президент Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что давления на главу НБУ из Офиса президента не было и он не видит рисков девальвации гривни.

8 июля стало известно, что экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ может "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

Служба безопасности Украины просит экс-руководителя НБУ Валерий Гонтареву не распространять заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране.