Шмыгаль: не обсуждаем эмиссию гривны с главой НБУ

Эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы НБУ, никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не обсуждаем эмиссию гривни, тем более, в каком размере. НБУ - независимый орган.

Мы это сегодня еще раз проговорили, еще раз заверили Еврокомиссию в том, что НБУ останется независимым, выполняет свою стратегию", - сказал Шмыгаль.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 16 июля назначила главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

"Инфляции не будет, неконтролируемой эмиссии не будет, независимость НБУ будет сохранена", - заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. По его словам, так ответил Шевченко на вопросы нардепов на заседании комитета.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись", по его словам, все предприниматели "прекрасно понимают" ситуацию вокруг главы НБУ.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции должен быть не ниже 8-9%.

Заявления о росте инфляции или ослаблении гривни являются контрпродуктивными, поскольку могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости. Об этом сообщается в исследовании, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко и профессор KSE Соломия Шпак.