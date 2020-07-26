Новости выходных: иск Приватбанка и "Северный поток - 2"

Об иске Приватбанка. Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли средств почти на 800 миллионов долларов.

О золотовалютных резервах. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютный резерв близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие - 2012 году.

О госзакупках. В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

О "Северном потоке - 2". Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут возобновить не раньше сентября.

О саммите Восточного партнерства. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства.