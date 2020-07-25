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В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках

Суббота, 25 июля 2020, 13:21
 

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос DW.

По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который должен предоставить преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

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ЕС торговля

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