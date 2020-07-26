Шмыгаль рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:

- начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнеров";

- усиление сотрудничества в сфере безопасности;

- постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;

- распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;

- доступ к Общей зоны платежей в евро (SEPA)

- заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).