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Шмыгаль рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства

Воскресенье, 26 июля 2020, 15:41
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:

 - начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнеров";

 - усиление сотрудничества в сфере безопасности;

 - постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;

 - распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;

 - доступ к Общей зоны платежей в евро (SEPA)

 - заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

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Шмыгаль ЕС

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