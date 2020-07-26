Шмыгаль рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель рассказал, какие вопросы должны быть рассмотрены на саммите Восточного партнерства.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.
По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:
- начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнеров";
- усиление сотрудничества в сфере безопасности;
- постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;
- распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;
- доступ к Общей зоны платежей в евро (SEPA)
- заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).
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