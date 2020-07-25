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Советник президента: золотовалютный резерв близок к максимальному уровню за последнее десятилетие

Суббота, 25 июля 2020, 12:33
 

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютный резерв близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие -  2012 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне 28,5 млрд долл. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR 1,2 млрд евро", - заявил советник президента. 

По его словам, "зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась. 

"2 млрд долл были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в 30 млрд долл", - отметил Устенко. 

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золотовалютные резервы

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