Советник президента: золотовалютный резерв близок к максимальному уровню за последнее десятилетие
Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютный резерв близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие - 2012 году.
Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.
"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне 28,5 млрд долл. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR 1,2 млрд евро", - заявил советник президента.
По его словам, "зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась.
"2 млрд долл были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в 30 млрд долл", - отметил Устенко.
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