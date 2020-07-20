Глава НБУ Шевченко рассказал, что думает о политике предшественников
Монетарная политика центробанка под руководством Якова Смолия и Валерии Гонтаревой показала свою эффективность.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко на пресс-брифинге.
"Монетарная политика НБУ доказала свою действенность. Поэтому мы все с вами видим низкий уровень инфляции. Мы все с вами видим, как быстро успокоился валютный рынок. Это все составляющие, в том числе, монетарной политики НБУ", - сказал он.
Шевченко добавил, что сегодня в Украине есть новый вызов - это восстановление экономики.
"Нацбанк совместно с правительством должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономику в короткий срок. Это приоритет номер один, несмотря на то, что монетарная политика НБУ будет сохранена", - отметил глава НБУ.
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Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".
Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.
Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.
Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.
Экономическая правда
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