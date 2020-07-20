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Глава НБУ Шевченко рассказал, что думает о политике предшественников

Понедельник, 20 июля 2020, 19:45
 

Монетарная политика центробанка под руководством Якова Смолия и Валерии Гонтаревой показала свою эффективность.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко на пресс-брифинге.

"Монетарная политика НБУ доказала свою действенность. Поэтому мы все с вами видим низкий уровень инфляции. Мы все с вами видим, как быстро успокоился валютный рынок. Это все составляющие, в том числе, монетарной политики НБУ", - сказал он.

Шевченко добавил, что сегодня в Украине есть новый вызов - это восстановление экономики.

"Нацбанк совместно с правительством должен позаботиться о том, чтобы восстановить экономику в короткий срок. Это приоритет номер один, несмотря на то, что монетарная политика НБУ будет сохранена", - отметил глава НБУ.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине".

Зеленский заявил, что НБУ должен быть "столпом макроэкономической стабильности", а его монетарная политика поддерживать такую стабильность.

Сам новый глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что НБУ должен пересмотретьэффективность кредитных каникул и продолжить снижать учетную ставку.

Также Шевченко назвал основные приоритеты своей работы на новой должности.

Экономическая правда

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Кирилл Шевченко Смолий Гонтарева НБУ

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